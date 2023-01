Aprono la tomba per seppellire la madre: trova

Aprono la tomba per seppellire la madre: trovano il cadavere di uno sconosciuto

Nel cimitero di Poggioreale una famiglia ha fatto una scoperta a dir poco raccapricciante.

Una donna, venuta a mancare dopo mesi di sofferenza, aveva chiesto ai suoi familiari di essere cremata e seppellita nella tomba di famiglia sopra a quella del marito. Quando i familiari hanno aperto quella che doveva essere la tomba della donna l’hanno trovata occupata.

La macabra scoperta

Quando i parenti hanno portato l’urna con le ceneri della donna nel momento in cui hanno aperto la tomba hanno fatto la terribile scoperta: la tomba aveva al suo interno il corpo di un altro defunto avvolto soltanto in un lenzuolo.

La reazione dei familiari della donna alla macabra scena è stata quella di rabbia e sconforto.

La richiesta della donna fatta prima della sua morte non potrà essere esaudita per il momento perché l’area è stata sottoposta a sequestro dalle forze dell’ordine per effettuare le indagini.

Denuncia del deputato Emilio Borrelli

L’episodio è stato denunciato dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Quest’ultimo si è chiesto come sia potuta accadere una cosa del genere.

Il deputato non ha potuto fare altro che constatare che il fatto è di estrema gravità e chiedere che vengano date delle risposte ai familiari.

