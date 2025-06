Apulia Water Forum 2025, l'esperienza Almaviva Bluebit

Bari, 19 giu. (askanews) – A margine dell’evento Apulia Water Forum 2025, promosso da askanews, nel palazzo di acquedotto pugliese, abbiamo parlato con Paolo Ridella, Direttore Commerciale E Tecnico, Almaviva Bluebit:

“Nel mio intervento ho cercato di descrivere qual è il contributo che il gruppo Almaviva offre alle aziende di gestione del servizio idrico integrato ma anche ai consorsi di bonifica ad esempio per rendere più efficiente la gestione e quindi contribuire a mitigare gli effetti della crisi idrica attraverso quella che oggi va molto di moda e viene chiamata digitalizzazione.

Digitalizzazione consiste quindi nell’integrare all’interno di piattaforme digitale tutta una serie di dati utili che sono in parte già a disposizione delle aziende metterli insieme in modo tale da attraverso gli algoritmi di predizione ricavarne un’analisi e soprattutto un supporto decisionale per il gestore che deve prendere delle decisioni circa il servizio che gestisce”.