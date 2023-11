Aquiloni nel cielo di Tel Aviv per chiedere rilascio ostaggi

Milano, 9 nov. (askanews) – Gli aquiloni volano nel cielo sopra Tel Aviv, in Israele, mentre centinaia di persone si riuniscono sul lungomare della città per chiedere il rilascio degli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre. Ogni anno, gli aquiloni vengono fatti volare da Israele a Gaza in segno di pace.