Terribile incidente nel sud dell’Arabia Saudita. Un autobus che stava trasportando un gruppo di pellegrini diretti alla Mecca si è schiantato su un ponte e ha preso fuoco. Nello schianto sono morte almeno 20 persone.

Da pochi giorni è iniziato il mese sacro del Ramadan, ma purtroppo è stato segnato da una terribile tragedia. Un autobus che trasportava un gruppo di pellegrini diretti alla Mecca ha preso fuoco dopo un incidente su un ponte nel sud dell’Arabia Saudita. Il bilancio del terribile schianto è di almeno 20 vittime. Almeno trenta persone sono rimaste ferite. Il mezzo di trasporto avrebbe avuto dei problemi ai freni. L’incidente è avvenuto nella provincia di Asir e riporta l’attenzione sul problema della sicurezza dei pellegrini in viaggio per La Mecca e Medina, i due luoghi santi dell’Islam.

Il pellegrinaggio

Sono milioni i musulmani che in questo periodo dell’anno effettuano il “piccolo pellegrinaggio” o Umra, mentre il “grande pellegrinaggio” o Hajj quest’anno è in calendario tra 3 mesi. In questo caso si formano lunghe code di autobus che creano non pochi problemi al traffico in Arabia Saudita. Le vittime del terribile incidente avvenuto oggi sono di diverse nazionalità, secondo le prime informazioni riportate dal canale Al-Ekhbariya.