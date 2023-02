Home > Askanews > Arabia saudita, deserto viola per fioritura straordinaria Arabia saudita, deserto viola per fioritura straordinaria

Rafha, 17 feb. (askanews) – A seguito delle piogge straordinarie, il dererto in Arabia Saudita – una delle zone più aride della terra – è tornato a fiorire, trasformando le dune di Rafha in una distesa colorata. La rara fioritura attrae turisti e abitanti del luogo che non perdono l’occasione per una the nel deserto ma fiorito.

