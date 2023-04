Arabia Saudita e Iran firmano a Pechino ripristino relazioni

Roma, 6 apr. (askanews) – L’Arabia saudita e l’Iran hanno firmato a Pechino il comunicato congiunto che segna l’ufficiale ripresa delle relazioni diplomatiche.

I ministri degli Esteri di Iran e Arabia Saudita – due rivali

storici in Medio Oriente – hanno avuto colloqui bilaterali per la prima volta dal 2016. Il principe Faisal bin Farhan al Saud e il ministro Hossein Amir-Abdollahian si sono incontrati nella capitale cinese facendo seguito all’accordo raggiunto con la mediazione di Pechino il mese scorso per ripristinare le relazioni diplomatiche durante colloqui di livello inferiore.

L’Arabia Saudita aveva tagliato i rapporti con Teheran nel 2016 dopo che la folla aveva preso d’assalto la sua ambasciata nella capitale iraniana.