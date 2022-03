Arabia Saudita ed Emirati rifiutano la telefonata di Joe Biden

Mohammed bin Zayed al Nahyane e Mohammed bin Salman rifiutano la telefonata di Joe Biden per l'appoggio nella guerra in atto fra Mosca e Kiev

Per la serie “se è Joe dì che non ci sono” Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti rifiutano la telefonata di Joe Biden, con il presidente Usa ignorato nelle sue richieste su sostegno all’Ucraina e petrolio. Lo riporta il Wall Street Journal e, a tener conto che Biden non è il presidente della Pro Loco, la faccenda è grossa.

Sulla guerra Ucraina-Russia la Casa Bianca sta cercando, pare invano, diorganizzare colloqui telefonici tra Joe Biden con il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, e il principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed al Nahyan.

Chi sono quelli che rifiutano la telefonata di Joe Biden

E secondo fonti dei servizi tutti e due avrebbero declinato richieste di colloqui nelle ultime settimane. Bideh ha due rovelli: il sostegno internazionale per l’Ucraina e il contenimento dell’impennata dei prezzi del petrolio.

Le fonti del WSJ avrebbero alluso, nel citare le motivazioni del rifiuto, allo scarso aiuto che gli Usa avrebbero dato nella guerra civile in Yemen. Ma non solo, ci sarebbe anche una motivazione molto più specifica oltre quella delle partnership commerciali dei due regni con Mosca.

Nucleare-Iran e caso Khashoggi, perché nessuno alza la cornetta

Da un lato l’accordo sul nucleare iraniano e, nello specifico di Bin Salman, il nodo Khashoggi.

Il principe infatti chidede da tempo l’immunità legale negli Stati Uniti. Lì lui è indagato in molti procedimenti, il più delicato dei quali è quello per l’omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi, per la cui morte la Cia aveva indicato proprio in Bin Salman il mandante.