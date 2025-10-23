Arabia Saudita, Lepore (MS Desk): Italia sia protagonista

Roma, 23 ott. (askanews) – “Non potevamo mancare a questa importante occasione di incontro tra il mondo imprenditoriale italiano e l’Arabia Saudita – ha dichiarato l’Avv. Giuseppe Lepore, Presidente di MS Desk, in occasione del Saudi-Italian Business Forum, evento partecipato anche dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

– MS Desk è al fianco delle imprese italiane per supportarle e collaborare alla realizzazione di progetti sempre più accreditati, nell’ambito di un’attività sempre più intensa, con una presenza crescente sia in Italia sia in Arabia Saudita.” Lepore ha poi aggiunto: “Oggi più che mai è il momento di rafforzare i ponti tra Italia e Arabia Saudita. Le nostre imprese hanno competenze, creatività e capacità di innovazione che possono diventare un motore strategico per la trasformazione economica in atto nel Golfo. L’Italia deve essere protagonista del nuovo scenario economico globale, non spettatrice.” Il Presidente di MS Desk ha sottolineato inoltre come “la visione saudita, con la Vision 2030, rappresenti una straordinaria opportunità per le aziende italiane: infrastrutture, energia, turismo, tecnologia, cultura. L’obiettivo è creare partnership solide, concrete e di lungo periodo. Noi di MS Desk siamo qui per facilitare questo dialogo e tradurre le opportunità in risultati reali.” “Il futuro – ha concluso Lepore – è fatto di cooperazione, fiducia e visione. L’Italia ha tutte le carte in regola per essere un partner di primo piano nello sviluppo economico e industriale dell’Arabia Saudita. È il momento di agire con coraggio e ambizione.”