Arabia Saudita, Tajani: guardi a Italia per sua stabilità politica

Riad, 25 nov. (askanews) – “Credo sia interessante anche per l’Arabia guardare all’Italia per la stabilità politica che c’è da tre anni” a questa parte grazie a “questo governo, e tutto lascia pensare che anche nella prossima legislatura ci sarà questo governo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo intervento di apertura del Forum imprendiotirale Italia-Arabia Saudita a Riad.

“Il recente giudizio dell’agenzia di rating Moody’s premia il lavoro serio e responsabile del governo ma anche delle nostre imprese”, ha sottolineato Tajani.