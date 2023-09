Aran, 'su contratto medici confronto costruttivo, 20 e 28 nuovi incontri'

Roma, 5 set. (Adnkronos Salute) - "Confronto costruttivo con i sindacati per la trattativa sul contratto della dirigenza sanitaria. I prossimi incontri all'Aran sono fissati per il 20 e il 28 settembre. Il nodo principale rimane ancora quello dell'orario di lavoro, ma la bozza di cont...

Roma, 5 set. (Adnkronos Salute) – "Confronto costruttivo con i sindacati per la trattativa sul contratto della dirigenza sanitaria. I prossimi incontri all'Aran sono fissati per il 20 e il 28 settembre. Il nodo principale rimane ancora quello dell'orario di lavoro, ma la bozza di contratto proposta da Aran assicura già condizioni di lavoro migliorative rispetto al precedente". Lo scrive in una nota il presidente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, Antonio Naddeo, dopo l'incontro con le sigle sindacali di settore.