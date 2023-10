Messina scalza Catania per il titolo di arancino più grande al mondo. Il premio è stato consegnato a Stefano e Davide Ferro, padre e figlio, della rosticceria “Panyllo”.

Le dimensioni dell’arancino più grande al mondo

L’arancino, alle 19 di sabato, è stato immerso in un’enorme friggitrice davanti a una piazza Duomo gremita di gente. Dopo un’ora ecco il risultato: 56,2 chili per 60 centimetri d’altezza e 55 centimetri di diametro.

Il precedente record, ben inferiore, era stato vinto a Catania, nel 2019, con un arancino di 32,7 chili, realizzato da Carlo Cannavò, Francesco Spampinato e Orazio Gravagna.

Dicono Stefano e Davide Ferro: “Siamo felici per noi, per Messina e per tutto il settore della rosticceria cittadina. È stata una grandissima emozione aver ottenuto il prestigioso titolo internazionale, dopo un lavoro intenso, durato intere settimane. Come nasce l’idea? Volevamo valorizzare Messina, il suo territorio e le sue materie prime. E portare in tutto il mondo il nome della nostra città.”

Le polemiche

Non sono mancate, come sempre, le polemiche.

C’è chi, come Domenico, ha fatto notare: “Non lamentiamoci, poi, se ci prendono per gente folkloristica, che pensa soltanto al cibo”.

E ancora chi, come Federico, ha puntualizzato: “Va bene, un pomeriggio simpatico, se vogliamo. Ma sentir parlare di Brand Messina, quando da due giorni siamo senz’acqua, fa rabbia. Meglio un record in meno, ma una doccia in più.”