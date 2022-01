Arbitra e calciatore si mettono insieme dopo la partita: lei lo aveva espulso

Lo scorso 13 agosto arbitra di linea e calciatore si "scontrano" in campo, poi si mettono insieme dopo la partita: lei lo aveva visto espulso dal match

Arbitra e calciatore si mettono insieme dopo la partita di calcio e la scintilla che aveva fatto scoccare l’amore probabilmente è scoccata quando lei “lo aveva espulso”: la storia di Shona Shukrula e Jeff Hardeveld a metà strada fra calcio giocato e “calci” del destino, destino che per un cartellino rosso sul campo poi ti assegna una Champions nell’amore.

Arbitra e calciatore si mettono insieme ed escono allo scoperto a Roma

E la coppia è voluta uscire allo scoperto e dare il benvenuto al 2022 in una location molto particolare: Roma, anzi, Piazza San Pietro a Roma. I due si erano conosciuti pochi mesi fa, dove? Sul campo. Lei è una 30enne arbitra professionista dal 2016 e che opera nella seconda divisione olandese. Due anni fa diresse anche una sfida tra la nazionale femminile Under 19 italiana e la Russia negli Europei del 2019.

Lei arbitra, lui, calciatore: il 13 agosto si “scontrano” in campo e si mettono insieme

E Lui? Jeff Hardeveld è un calciatore del 1995 che gioca con l’FC Emmen, squadra di Keuken Kampioen Divisie ma che, spiega Fanpage, è di proprietà dell’Heracles. Vanta anche una presenza con la nazionale under 21 dell’Olanda. E chi o cosa furono galeotti per far conoscere i due? Una partita di campionato in Olanda del 13 agosto fra Emmen ed FC Eindovhen. Jeff era stato appena espulso dopo una giornata no e Shona, presente a bordo campo nelle vesti di “quarto ufficiale”, forse ne aveva subito i rimbrotti o ammirato la grinta, questione di prospettive a vedere com’è finita.

Il possibile conflitto di interesse per arbitra e calciatore che si mettono insieme, Federazione da manuale: “Non li metteremo assieme in campo, e auguri!”

Ma c’è un confitto di interesse nella storia d’amore fra i due? La Federazione calcistica olandese KNVB, con un portavoce del capo degli arbitri Dick van Egmond ha dichiarato: “Shona Shukrula non verrà assegnata alle partite a cui partecipa Jeff Hardeveld. È tutto. La loro relazione non è un problema per noi. Auguriamo loro tutta la fortuna del mondo”.