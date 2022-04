Arbitro razzista insulta un giocatore nero di 17 anni: “Ti muovi come una scimmia”

Arbitro razzista in un match di juniores in Veneto: il direttore di gara ha rivolto insulti ingiuriosi nei confronti di un giovane calciatore nero.

Arbitro razzista in un match di juniores in Veneto: il direttore di gara ha rivolto insulti ingiuriosi nei confronti di un giovane calciatore nero di 17 anni.

Arbitro razzista durante un match di calcio categoria Juniores

Ennesimo episodio di razzismo su un campo da calcio. Questa volta è accaduto durante un match valido per il girone C del campionato Juniores nazionali tra i padroni di casa del San Martino Speme, di Verona, e il Tritium, squadra lombarda.

Verso il termine dell’incontro il direttore di gara si è avvicinato ad un giocatore della San Martino Speme in questa maniera: «Ti muovi come una scimmia. Devi smetterla di muoverti come una scimmia». Il ragazzo è subito scoppiato in lacrime e si è avvicinato alla panchina, dove lo staff ha subito preso le sue difese.

La replica dell’associazione “Mamme per la pelle“

L’attivista, imprenditrice, scrittrice e fondatrice dell’associazione “Mamme per la pelle”, Gabriella Nobile, non si è fatta attendere nel rilasciare dichiarazioni che condannano quanto successo durante la partita: