Archeo pubblica una “guida” alla scoperta degli Ittiti in Turchia

Roma, 23 set. (askanews) – “Ittiti – una civiltà riscoperta” è il titolo di una monografia della rivista Archeo presentata a Roma presso la Camera dei Deputati dall’Ufficio cultura e informazioni dell’Ambasciata di Turkye. Una civiltà quella degli Ittiti nata fra i monti nell’Anatolia, nel cuore dell’odierna Turchia, alla quale l’intensa attività archeologica degli ultimi anni ha conferito nuovo splendore confermandone il ruolo centrale nella storia del mondo antico.

Come spiega Gokhan Yazgi, direttore generale per i Beni Culturali e Musei del Ministero della Cultura e del Turismo della Repubbblica di Turkye:

“Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla creazione di un evento così importante fra la Turchia e l’Italia. Sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista archeologico abbiamo veramente firmato lavori, attività progetti molto molto importanti. I nostri archeologi, i nostri scienziati hanno lavorato intensamente sulla civiltà ittita e abbbiamo anche ottenuto risultati molto, molto importanti grazie a lavori che durano da moltissimi anni e dureranno per molti anni ancora.

E così oggi siamo arrivati alla pubblicazione di questo numero speciale di Archeo sulla civiltà ittita come due paesi che hanno il patrimonio più importante, l’inventario culturale più importante al mondo, l’Italia e la Turchia, soprattutto nella terra dell’Anatolia. E un piacere lavorare oggi insieme ai nostri colleghi e scienziati italiani e poter presentare una monografia del genere davanti a italiani che partecipano alla sua presentazione”.

Andrea Steiner direttore di Archeo ci descrive così il progetto della sua rivista: “E’ la prima volta in Italia ma credo anche in Europa viene presentata a livello divulgativo per il grande pubblico questa civiltà. Una civiltà straordinaria che nasce e si sviluppa durante l’età del bronzo e l’età del ferro al centro dell’Anatolia, dell’odierna Turchia. Una civilità nota dai racconti biblici. Gli ittiti sono protagonisti dell’Antico testamento. Se ne sapeva da quei tempi, però la grande civiltà ittita è stata scoperta a partire non dal secolo scorso ma da quello ancora precedente. E’ una civiltà straordinaria con la capitale Hatusha e alcune altre città che stanno per essere scoperte, che stanno per essere scavate di altrettanta importanza, molto raggiungibile da Ankara con una macchina, e dunque attraverso la nostra guida, attraverso la nostra monografia offriamo al grande pubblico la possibilità di vedere di conoscere di interiorizzare la conoscenza sulla civilta degli Ittiti”.