Architettura e musica nell'Urban Impressionism Tour di Dardust

Milano, 21 nov. (askanews) – Prosegue con grande successo l’Urban Impressionism Tour (Vivo Concerti) di Dardust, che ieri sera, 20 novembre, ha fatto tappa al Teatro San Babila di Milano per la prima delle due date sold out previste in città.

La performance, accolta da una sala gremita, ha confermato la potenza del progetto: un viaggio immersivo e multisensoriale nel suo universo sonoro, sospeso tra pianoforte ed elettronica, in un costante dialogo tra musica, arte e architettura.

Ad accompagnare Dardust sul palcoscenico una giovanissima formazione d’archi, il Trio dei fratelli Cavalazzi, la cui presenza si inserisce in una scenografia minimalista ma d’impatto: una sorta di “gabbia luminosa” che incornicia il palco con linee al neon. Le luci, rinnovate e più dinamiche, modellano l’atmosfera con fasci, flash e variazioni cromatiche che si intrecciano al fumo, trasformando lo spazio in un ambiente quasi architettonico e amplificando la tensione emotiva dei pezzi.

Per l’occasione, lo show milanese si è arricchito di due nuovi brani inediti: “Bloom”, in chiusura, un’esplosione di tinte, toni e sfumature, il punto più alto di tutto lo spettacolo, e “Burn the City”, inserito nel bis, dal carattere fortemente elettronico, che ha fatto alzare in piedi tutto il pubblico. Accanto a questi, una rivisitazione del repertorio storico, ripensato attraverso nuove architetture sonore.

Questa sera, 21 novembre, Dardust tornerà sul palco del San Babila per la seconda data milanese, anch’essa completamente esaurita, per poi tornare nella stessa location il 20 maggio 2026.

Successivamente il tour proseguirà poi con le tappe di Lecce @ Teatro Apollo il 29 novembre, Bologna @ Teatro Dehon l’11 dicembre, Sassuolo (MO) @ Teatro Carani il 13 dicembre, Milano Marittima (RA) @ Mare D’Arte Festival il 14 dicembre (NUOVA DATA), Torino @ Teatro Gioiello il 12 gennaio, Padova @ Teatro ai Colli il 16 gennaio, Montecatini Terme (PT) @ Teatro Verdi il 23 gennaio, Verona @ Teatro Nuovo il 24 gennaio, Bolzano @ Teatro Cristallo il 19 febbraio e nuovamente a Milano @ Teatro San Babila il 20 maggio (NUOVA DATA).

Il tour è prodotto da Metatron, Vivo Concerti e ITB International Talent Booking.