Arcimboldi, Ramon Agnelli star al Galà Accademia Ucraina Balletto

Milano, 10 mag. (askanews) – Per ora bisogna accontentarsi delle prove, mentre cresce sempre di più l’attesa per sabato 27 maggio quando al TAM Teatro degli Arcimboldi di Milano, al Galà di Danza Classica e Contemporanea proposto da Accademia Ucraina di Balletto, sarà protagonista Ramon Agnelli, giovane talento che si è formato proprio presso l’Accademia Ucraina di Balletto dagli 8 anni fino al diploma conseguito nel 2019, per conoscere poi il successo televisivo con “Amici” di Maria de Filippi.

Questa serata, che vuole essere un omaggio alla sua crescita e al percorso finora fatto, vedrà la straordinaria partecipazione delle bravissime ballerine Carola Puddu e Rita Pompili oltre, ovviamente, ad alcuni allievi della stessa Accademia e del Perfezionamento Tam diretti da Caterina Calvino Prina che su Agnelli afferma: “Siamo molto orgogliosi di lui; è cresciuto con noi; ha iniziato a studiare in accademia quando aveva 8 anni. Ha fatto due anni di propedeutica e otto anni di accademia. Ha portato la danza classica proprio nella sua purezza in televisione”.

Insomma un vero e proprio ritorno a casa, che non poteva che essere sul palco dell’Arcimboldi. Ma anche un modo per avvicinare al teatro chi invece vive la danza solo attraverso uno schermo, perché l’esperienza del teatro è molto importante da vivere.