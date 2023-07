ARCS Roma e Musa Formazione presentano il corso di Restaurant Manager

(Adnkronos) – 10 luglio 2023. L’ARCS (Associazione Ristoranti Centro Storico) di Roma è da sempre attenta alla qualità del servizio offerto e durante questo periodo ha puntato ad un miglioramento costante della qualità dei servizi offerti. Sono state diverse le iniziative portate avanti dall’ARCS, che ha sempre messo al centro del proprio impegno l’eccellenza, senza trascurare il lavoro etico, la professionalità e la visione europea e mondiale della città di Roma.

Attraverso la partnership con NeXt – Nuova Economia X Tutti, ad esempio, ha potuto sfruttare l’iniziativa dell’Index per autovalutare il lavoro svolto e certificarne l’eccellenza. Dal lavoro con Musa Formazione, invece, sono stati elaborati dei modelli di dehors che dovranno rappresentare il futuro per la ristorazione romana, sulla scia di quanto già fatto in altre importanti capitali europee.

Proprio per l’eccellenza espressa nel settore della formazione, MUSA – azienda leader nel settore della formazione con esperienza più che ventennale, con una specializzazione nella creazione e nello sviluppo di corsi professionali in modalità e-learning – è stata scelta dall’ARCS che ha deciso di sviluppare il corso di “Restaurant Manager”.

Il settore turistico e ricettivo è sempre alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nell’ambito lavorativo, mantenendo alti gli standard di qualità. Ecco perché c’è la necessità di formare i professionisti del futuro, attraverso un corso pratico e teorico che faccia conoscere loro tutti i segreti del mestiere.

Con 150 ore di lezioni tecnico pratiche e 400 ore di stage retribuito per l’assunzione, i partecipanti al corso saranno seguiti da professionisti del settore. Tra i formatori ci saranno, infatti, manager e direttori delle strutture, facenti parte dell’ARCS Roma, e di strutture alberghiere e ricettive di grande lustro. Ne citiamo alcuni: gruppo Voi Hotel partner Alpitour, Apuliahotel group e BV Oly Hotel. I partecipanti al corso saranno poi inseriti nel programma di tirocinio retribuito declinato all'assunzione.

Nel corso delle lezioni, che si svolgeranno in una sede di Roma, si apprenderanno i quadri normativi, la comunicazione nella ristorazione, la sicurezza e l’igiene, la mise en place, il servizio di sala e i metodi di servizio.

Al termine del corso ci sarà uno stage retribuito, da svolgere direttamente nelle strutture convenzionate di Roma e dintorni. Le stesse che cercano professionisti da assumere e si sono rivolte a Musa Formazione, che grazie a questo corso aiuterà a sviluppare le competenze necessarie a gestire il lavoro facendo esperienza e pratica in diversi ristoranti. L'obiettivo è, infatti, fornire una comprensione dettagliata della gestione di un'attività ristorativa, dall'organizzazione dell'ambiente di lavoro alla gestione del personale e della clientela. Alla fine del corso, i partecipanti sapranno prendere le giuste decisioni per operare nel settore della ristorazione in modo efficiente e professionale.