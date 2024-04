Ardea, si spengono focolai dell'incendio in una discarica abusiva

Roma, 9 apr. (askanews) – Nelle immagini dei Vigili del fuoco, lo spegnimento degli ultimi focolai rimasti in una discarica non autorizzata ad Ardea, alle porte di Roma, dove si è verificato un vasto incendio. Per terra si vedono decine di pneumatici bruciati.

Le operazioni sono proseguite tutta la notte, anche con mezzi movimento terra utili a spostare i cumuli di rifiuti bruciati. Sul posto anche tre autobotti, di cui una dalla grande capacità, per garantire l’apporto idrico alla squadre.

Il Comune di Ardea, in contatto con la Asl Roma 6 e l’Arpa Lazio dai primi minuti successivi all’incendio, divampato nelle prime ore dell’8 aprile a Montagnano, ha raccomandato subito alla popolazione residente nelle zone limitrofe a quella dell’incendio di tenere le finestre chiuse, per proteggere le vie respiratorie. Si indaga sulle cause del rogo.