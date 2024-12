Aree interne: necessaria rete nazionale per soluzioni integrate

Roma, 2 dic. – Si è tenuta presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, la conferenza promossa dall’On. Alessia Ambrosi, dal titolo “La rete nazionale delle aree interne: la soluzione integrata e la filiera corta”.

L’evento, oltre all’On. Ambrosi, ha visto la partecipazione di: On. Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei Deputati; Sen. Mario Borghese, eletto all’Estero (MAIE); On. Federale Abìlio Brunini, Deputato Federale in Brasile e Sindaco di Cuiabà; Marco Fioravanti, Sindaco di Ascoli Piceno e Presidente del Consiglio Nazionale di ANCI; Maria Cristina Leardini, moderatrice e co-founder di SharryLand; Luigi Alberton, Founder e CEO di SharryLand.

“Sappiamo che le aree interne oggi occupano circa il 60% del territorio nazionale e di questo solo un 22% è abitato. Questo fa già capire una delle grandi criticità di questi territori. Mi sono fatta portavoce in questo convegno perché io stessa vengo da un’area interna, un’area montana, un paese di pochi abitanti. E ho conosciuto davvero, soprattutto quando ero una ragazzina, le difficoltà di accedere ai servizi essenziali. Tra le più grandi criticità di questi territori, vi è la distanza dai grandi centri urbani. Il Governo, ma anche il Parlamento, si stanno fortemente impegnando. Con il supporto dell’Unione Europea abbiamo infatti creato una strategia nazionale per le aree interne” – È quanto affermato dall’On. Alessia Ambrosi.