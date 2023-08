Arena Verona, Rtl 102.5 raddoppia: Power Hits e Radio Zeta Future

Verona, 29 ago. (askanews) – E’ tutto pronto all’Arena di Verona per il ‘Power Hits Estate di Rtl 102.5’, l’evento musicale in programma questa sera e che decreterà il brano ‘power hit’ dell’estate 2023. Sul palco si alterneranno tutti gli artisti più amati e le canzoni più suonate dalle radio italiane. La lune-up completa prevede: Achille Lauro e Rose Villain, Alfa, Angelina Mango, Boomdabash ft. Paola & Chiara, Ciccio Merolla, Coez e Frash Quintale, Colapesce Dimartino, Cristiano Malgioglio ft. Bungaro, Emma, Ernia con Bresh e Fabri Fibra, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Fedez, Annalisa, Articolo 31, Irama e Rkomi, Jain, Lazza, Levante, Marco Mengoni ed Elodie, Merk & Kremont, Mr. Rain e Sangiovanni, Pinguini tattici nucleari, Purple Disco Machine e Kungs, Rhove, Rocco Hunt, Sophie and the Giants, Tananai, The Kolors, Tommaso Paradiso & Baustelle, Yungblud.

Quest’anno l’evento Rtl 102.5 raddoppia, con “Radio Zeta Future Hits Live”, il Festival della Generazione Zeta, in programma il 30 agosto sempre all’Arena di Verona.

Lorenzo Suraci, presidente di Rtl 102.5, spiega la scelta di raddoppiare: “Noi ci abbiamo puntato, abbiamo rischiato, abbiamo investito, perché organizzare all’Arena di Verona una seconda data è un secondo investimento oltre a quello di Power Hits. Siamo convintissimi, le scelte fatte sono azzeccatissime. Il cast è di oltre 30 artisti, sono sicuro che faremo cantare tutta l’Arena”.