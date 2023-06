Arena Verona: tutti in piedi per Sophia Loren, ingresso con Sangiuliano

Arena Verona: tutti in piedi per Sophia Loren, ingresso con Sangiuliano

Verona, 16 giu. -(Adnkronos) - Tutti in piedi all’Arena di Verona per l’ingresso di Sophia Loren, madrina della cerimonia per il centenario del festival. La star italiana più famosa nel mondo è entrata accompagnata dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. La standin...