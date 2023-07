Napoli, ragazza investita sulle strisce pedonali in via Arenaccia: è in ospe...

Una ragazza è stata investita sulle strisce pedonali in via Arenaccia a Napoli: è stata soccorsa dai medici del 118

L’incidente è avvenuto nella serata di sabato 22 Luglio, quando un’automobile ha investito una ragazza nel quartiere del centro storico di Napoli. La giovane si trovava sulle strisce pedonali di via Arenaccia.

Napoli, ragazza investita sulle strisce pedonali in via Arenaccia

“In Via Arenaccia è avvenuto un incidente mentre un pedone attraversava l’omonima strada. Il passante è stato investito sulle strisce pedonali che sono quasi sbiadite” – racconta Giuseppe Aiello, consigliere della III Municipalità Stella-San Carlo all’Arena, denunciando un problema che evidentemente doveva già essere noto al comune. La ragazza in questione è stata subito soccorsa dai sanitari del 118 che l’hanno prima curata sul posto, per poi trasferirla in ospedale con un’ambulanza. Fortunatamente, secondo quanto appreso, la giovane non ha riportato gravi ferite.

Le lamentele dei cittadini napoletani

Dopo l’incidente tanti cittadini napoletani e residenti nel quartiere si sono infuriati perché non è stata la prima volta che si è sfiorata la tragedia in via Arenaccia. “Su quella strada abbiamo presentato più volte segnalazioni nelle quali si denunciava una situazione di notevole pericolo per l’incolumità dei cittadini che giornalmente la percorrono a piedi” – spiega ancora Aiello – “Il comitato dei cittadini di Via Arenaccia ha presentato una petizione denunciando tale situazione e hanno avanzato anche delle proposte e delle rivendicazioni inerenti al potenziamento della sicurezza stradale e per avere una viabilità che sia non ha rischio per i cittadini.”