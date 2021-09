Arera, Besseghini: 'In 2021 avviato automatismo bonus sociali, inciderà su bollette'

Roma, 24 set. (Adnkronos) – "Nel corso del 2021 è stato avviato il meccanismo di attribuzione automatica dei bonus sociali. Il dato medio storico (in epoca pre- Covid) era di circa 2,6 milioni di famiglie aventi diritto, con un tasso di domande di adesione pari ad appena il 35%.

L’automatismo della concessione dei bonus elettrico e gas vigente dall’anno 2021 sta producendo effetti quantitativi rilevanti. Per 2,1 milioni di famiglie il bonus, comprensivo degli arretrati relativi all’anno in corso, sta incidendo o inciderà nelle prossime settimane sulle bollette, grazie al passaggio automatico di dati da Inps al Sistema Informativo Integrato. Per un altro milione di famiglie, indicativamente, ciò avverrà nei prossimi mesi". Ad affermarlo è il presidente dell'Arera, Stefano Besseghini nel corso della sua relazione annuale alla Camera sullo Stato di servizi e sull'attività svolta dall'Autorità.

Per confronto, aggiunge, "si pensi che, nel 2020, solo 700.000 famiglie avevano usufruito del bonus, allora soggetto a domanda".