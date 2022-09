Arera: con questo andamento riusciamo a contenere prezzo del gas

Roma, 30 set. (askanews) – “Se questo andamento dovesse confermarsi, l’allineamento rispetto ai prezzi delle variazioni fissate nell’ultimo trimestre sarebbe decisamente più contenuto. Quello che in qualche maniera si è evitato in questa fase è quel picco, invece molto importante, che ha portato a 300 euro al MWh il prezzo del gas nel mese di agosto e che con il vecchio sistema avrebbe sostanzialmente influenzato la formazione del prezzo nel trimestre in cui stiamo entrando”.

Lo ha detto a Sky TG24 il Presidente dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) Stefano Besseghini.