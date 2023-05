Arera, i costi in bolletta gas ricominciano ad aumentare: +22,4% per il mese di aprile

Arera, i costi in bolletta gas ricominciano ad aumentare: +22,4% per il mese ...

Tornano a salire i costi in bolletta per il gas: l’Arera ha annunciato una crescita dei prezzi del 22,4% per i consumi del mese di aprile.

L’Arera, dopo tre mesi di riduzioni, ha annunciato che i costi in bolletta per il gas stanno ricominciando a crescere per la famiglia tipo in tutela. Per i consumi del mese di aprile, infatti, le famiglie italiane vedranno i prezzi della materia prima lievitare del 22,4% rispetto a marzo.

L’incremento, nonostante il prezzo medio all’ingrosso del gas a marzo ha mostrato un leggero calo, è provocato soprattutto dalla riduzione della componente di sconto UG2, prevista dal recente decreto bollette (dl 34/2023). Lo sconto UG2 è stato sfruttato nel corso dell’ultimo anno, andando a beneficio dei consumatori che in questo modo hanno potuto ammortizzare gli aumenti.

In considerazione del nuovo metodo di aggiornamento mensile dell’Arera, quindi, i costi in bolletta gas per le famiglie tipo in tutela salgono del 22,4% ad aprile. Nello specifico, secondo quanto previsto con il nuovo metodo di calcolointrodotto a luglio, la componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento (Cmemm), applicata ai clienti ancora in tutela, dipende dalla media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano – ossia il Psv day ahead – che viene pubblicata entro i primi due giorni lavorativi del mese che segue quello di riferimento.

Pertanto, per il mese di aprile, il prezzo del gas (Cmemm) per i clienti con contratti in condizioni di tutela è pari a 44,83 euro/MWh.

L’intervento di Arera e le misure prevista dal dl Aiuti bis

Rispetto agli effetti finali, la spesa di gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole, ossia nel periodo compreso tra il 1° maggio 2022 e il 30 ottobre 2023, ammonta a circa 1.532,49 euro, -3,9% rispetto ai dodici mesi equivalenti dell’anno precedente (dal 1° maggio 2021 al 30 aprile 2022).

“L’aumento sarà probabilmente percepito meno, perché arriva nel periodo dell’anno in cui i riscaldamenti sono ormai spenti e i consumi gas delle famiglie tendono al minimo”, ha detto il presidente di Arera, Stefano Besseghini. “Dobbiamo tener ben presente che abbiamo imboccato la strada di un ritorno alla normalità, in cui il sistema energetico è chiamato all’equilibrio senza il ricorso a finanze dello Stato per fronteggiare la crisi”.

Arera, inoltre, ha ricordato che il dl bollette n. 34 del 2023, per il secondo trimestre, ha previsto la riduzione dell’Iva al 5% per il gas e ha azzerato i restanti oneri di sistema.

Mentre il Governo continua a monitorare con attenzione l’oscillazione dei prezzi energetici, come riferito in una nota del Mef, i suggerimenti di Arera continuano a essere osservati rispetto agli interventi da mettere a punto per gli italiani.