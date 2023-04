Arese, esplode la bacchetta di Harry Potter: un 11enne rischia di perdere le dita

Il giocattolo non è venduto in Italia, ma è reperibile online.

Un bambino di 11 anni di Arese, alle porte di Milano, ha rischiato di perdere le dita di una mano a causa di un giocattolo ispirato alla saga di Harry Potter.

La bacchetta magica di Harry Potter esplode nelle mani del bambino

Il bimbo stava giocando con una bacchetta magica luminosa acquistata online quando l’oggetto è esploso. Il giocattolo avrebbe dovuto sparare dei pezzi di carta per simulare le battaglie raccontate dai libri e i film di Harry Potter.

Il giocattolo non è venduto in Italia

Il piccolo è stato ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza per una lesione alla prima falange del dito medio sinistro, un taglio sul palmo sinistro e alcune escoriazioni sulla mano destra.

Oltre al personale del 118, sul luogo dell’incidente, accaduto intorno alle ore 21 di lunedì 10 aprile 2023, sono accorsi anche i Carabinieri di Garbagnate, che hanno accertato che il giocattolo non è venduto in Italia, ma può essere reperito online. Non si esclude che gli manchi il marchio CE, che garantisce la conformità e il rispetto delle norme di sicurezza europee.

