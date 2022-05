Arezzo, auto travolta da un treno in corsa

Il conducente dell'auto sarebbe passato con il semaforo rosso al passaggio a livello di Arezzo, non regolamentato da sbarra, e il treno lo ha travolto.

Paura in provincia di Arezzo, a Subbiano, dove un treno in corsa ha travolto un auto che stava attraversando il passaggio a livello nonostante il semaforo rosso.

Treno in corsa travolge auto sul passaggio a livello

Impatto inevitabile tra un treno in corsa e un’auto che passava sui binari.

È quanto avvenuto oggi, 18 maggio, a Santa Mama, nel comune di Subbiano, in provincia di Arezzo. Un treno in corsa sulla linea Arezzo-Stia ha colpito un’automobile che stava attraversando il passaggio a livello.

Sul posto un’ambulanza, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Fortunatamente l’incidente non ha avuto gravi conseguenze. Il conducente del veicolo, un 42enne residente in Casentino, è stato soccorso in codice giallo e portato all’ospedale San Donato per accertamenti.

Illesi tutti gli occupanti del treno.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente dell’automobile sarebbe passato con il semaforo rosso al passaggio a livello. Ciò è stato possibile perché l’attraversamento non è regolato da sbarre. Fortunatamente, più circostanze hanno contribuito al fatto che l’incidente non si trasformasse in tragedia: il punto di impatto sull’auto e il treno che sotto curva stava rallentando la propria velocità.

Sulla questione è intervenuto anche il presidente della Lfi – La ferrovia Italiana -, Maurizio Seri, che si è occupato anche delle ricostruzioni: