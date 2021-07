Arezzo, focolaio al ritiro spirituale: 10 positivi, tra loro anche alcuni religiosi

"I positivi sono adulti e bambini che hanno preso parte a un ritiro spirituale in zona provenienti dal Nord Italia", dichiara il sindaco.

La variante Delta ha provocato una brusca risalita dei contagi nel Regno Unito, poi in Spagna, adesso fa paura in tutta Europa e non solo. Proprio in Italia preoccupa il diffondersi della nuova mutazione del virus, più facilmente trasmissibile. In Toscana 5 comuni avrebbero i numeri da zona rossa e ad Arezzo è stato individuato un focolaio scoppiato durante un ritiro spirituale.

Arezzo, focolaio al ritiro spirituale

Dai primi esiti accertati, sarebbero 10 le persone risultate positive al coronavirus e contagiate durante un ritiro spirituale organizzato ad Anghiari, in provincia di Arezzo. Tra i positivi ci sarebbero anche dei religiosi. Tutti sono stati isolati e presi in carico dalla Asl.

Il report giornaliero dell’Asl Toscana Sud Est ha riportato i numeri del mini cluster scoppiato durante il ritiro spirituale e la notizia è stata poi spiegata dal primo cittadino.

Arezzo, focolaio scoppiato durante un ritiro spirituale: le parole del sindaco

A raccontare l’accaduto è Alessandro Polcri, il sindaco di Anghiari, il paese in cui è stato individuato il nuovo focolaio di Covid-19.

Il primo cittadino, infatti, ha dichiarato: “Oggi si sono verificati dieci contagi ad Anghiari ma non si tratta di residenti”. Quindi ha precisato: “Sono adulti e bambini che hanno preso parte a un ritiro spirituale in zona provenienti dal Nord Italia“.

Arezzo, focolaio scoppiato durante un ritiro spirituale: il bilancio in Toscana

Oltre ai 10 positivi non residenti nella zona contagiati durante un ritiro spirituale, la Toscana nel bolettino di lunedì 26 luglio conta 361 nuovi casi e 1 nuovo decesso, per un totale dall’inizio della pandemia di 248.932 contagi e 6.904 vittime. I dimessi/guariti, invece, sono complessivamente 237.621.

Nella Regione sui 4.407 attualmente positivi, 4.288 sono in isolamento domiciliare.

Sono 103 i ricoverati con sintomi, 16 in terapia intensiva (+1 nelle ultime 24 ore). L’incremento dei tamponi è stato di 5.225, per un totale di 5.416.160.

L’età media dei nuovi positivi è di 33 anni. Fino alle ore 12 del 26 luglio sono state effettuate complessivamente 3.863.364 vaccinazioni, 34.351 in più rispetto al giorno precedente (+0,9%), ma sono continuate nel pomeriggio. A Firenze si contano 124 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, 12 a Prato, 17 a Pistoia, 16 a Massa, 35 a Lucca e 31 a Pisa. 43 nuovi casi sono stati registrati a Livorno, 40 ad Arezzo, 33 a Siena e 10 a Grosseto.