Sei persone sono rimaste intossicate a causa di uno spray al peperoncino spruzzato tra la folla. L’episodio è accaduto ad Arezzo nel quartiere di Porta Santo Spirito, poco dopo l’una della scorsa notte. Le sei persone colpite dallo spray hanno avuto bisogno di cure mediche. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i soccorritori del 118, con tre ambulanze della Croce Bianca di Arezzo e l’automedica, e i carabinieri. Come informa TgCom24 c’è stata inoltre l’attivazione del gruppo maxiemergenze, intervenuto con un proprio mezzo e due sanitari. I sei intossicati sono stati portati in codice verde presso il pronto soccorso dell’ospedale San Donato. Sembra che sia una donna l’autrice del gesto, ma di più non si sa al riguardo.

Spray al peperoncino: individuata l’autrice della “bravata”

Da Open si legge come la responsabile della “bravata” è stata individuata poco dopo: avrebbe spruzzato lo spray al peperoncino in mezzo alla folla, mentre le sei persone rimaste intossicate erano in un ristorante all’aperto.

Ignoto il motivo del gesto

Non è ancora chiaro il motivo del gesto. Giunte sul posto tre ambulanze che hanno prestato i primi soccorsi, e i carabinieri che hanno iniziato le indagini sulla vicenda. Il quartiere dove è avvenuto l’episodio, Porta Santo Spirito, è uno dei quattro in cui si svolge la celebre Giostra del Saracino, torneo equestre di origini medievali che si tiene ad Arezzo due volte l’anno.