Una domenica di corse e di giochi si è tramutata in una terribile tragedia ad Argenta, dove un piccolo bambino di 5 anni è morto dopo essere stato investito da un trattore. Alla guida del mezzo agricolo c’era un vicino di casa del bimbo che non si è accorto di lui.

Tragedia ad Argenta, bimbo di 5 anni investito ed ucciso da un trattore

Il bambino era uscito di casa e si era incamminato verso il campo agricolo appartenente al suo vicino, incuriosito dai movimenti del trattore. L’uomo alla guida del mezzo agricolo non si è accorto della sua presenza e lo ha investito in maniera fortuita. Il conducente, resosi conto di quanto stava succedendo, ha fermato il trattore e ha subito allertato i soccorsi.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso del bambino

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 che hanno chiamato anche l’eliambulanza per trasferire il bambino all’ospedale Maggiore di Bologna. Il piccolo è arrivato al pronto soccorso in condizioni veramente critiche e dopo qualche minuto il suo cuore ha smesso di battere. I carabinieri della Compagnia di Portomaggiore, intervenuti sul luogo dell’incidente, stanno indagando per determinare l’esatta dinamica dell’accaduto.