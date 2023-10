Argentina elezioni 2023, Massa e Milei al ballottaggio

Buenos Aires, 23 ott. (Adnkronos) - Il ministro dell'Economia Sergio Massa e l'ultranazionalista Javier Milei, i più votati alle elezioni presidenziali che si sono tenute in Argentina, torneranno a scontrarsi il prossimo 19 novembre per il ballottaggio.Nessuno dei due ha infatti ott...

Buenos Aires, 23 ott. (Adnkronos) – Il ministro dell'Economia Sergio Massa e l'ultranazionalista Javier Milei, i più votati alle elezioni presidenziali che si sono tenute in Argentina, torneranno a scontrarsi il prossimo 19 novembre per il ballottaggio.

Nessuno dei due ha infatti ottenuto oltre il 45 per cento dei voti. La vera sorpresa è stato il progressista, candidato di 'Unione per la Patria', che ha ottenuto il 36,1 per cento delle preferenze. Il favorito Milei, candidato di 'La Libertà avanza', ha ricevuto il 30,3 per cento dei voti. Terza più votata Patricia Bullrich, ex ministra della Sicurezza durante la presidenza di Mauricio Macri, candidata di 'Insieme per il cambiamento'.