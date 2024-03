Argentina, migliaia in marcia per le vittime della dittatura: mai più

Roma, 25 mar. (askanews) - Decine di migliaia di argentini hanno manifestato per le strade di Buenos Aires nel Giorno del Ricordo per le vittime della dittatura (1976-83), gridando "mai più, mai più". Per ore il centro della capitale argentina è rimasto paralizzato, con diversi viali che conduce...