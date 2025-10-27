Argentina, partito Milei vince le elezioni parlamentari

Milano, 27 ott. (askanews) – Il presidente argentino Javier Milei ha celebrato la sua vittoria nelle elezioni di medio termine, affermando che, grazie alla nuova composizione del Congresso che entrerà in carica a dicembre in seguito all’affermazione del suo partito alle elezioni parlamentari di domenica, il Paese potrà avviare “le riforme più profonde della storia argentina”.

Ha inoltre dichiarato che, con le elezioni appena concluse, inizia la costruzione della “grande Argentina”.

“Oggi è stato chiaramente un giorno storico per l’Argentina. Il popolo argentino ha deciso di lasciarsi alle spalle 100 anni di decadenza e di proseguire sulla strada della libertà, del progresso e della crescita. Oggi abbiamo superato il punto di svolta. Oggi iniziamo la costruzione di una grande Argentina”, ha dichiarato Milei davanti ai suoi sostenitori nel quartier generale di La Libertad Avanza a Buenos Aires.

Il partito di governo, che si è imposto in 15 delle 24 province del Paese con un vantaggio di quasi nove punti sulla coalizione peronista Fuerza Patria, passerà da 37 a 101 seggi alla Camera e da 6 a 20 al Senato.