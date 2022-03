Aria di impeachment per Joe Biden: “È giunto il tempo di rimuoverlo”

Dopo i clamorosi svarioni nella comunicazione sulla guerra Mosca-Kiev tira una ipotetica aria di impeachment per Joe Biden: “È tempo di rimuoverlo”

Tira aria di impeachment per Joe Biden, almeno sul fronte dei suoi avversari politici, avversari per cui “è giunto il tempo di rimuoverlo”. Il conduttore della Fox Tucker Carlson ed il senatore repubblicano Rand Paul parlano di “declino congnitivo” e citano gli esempi delle ultime “uscite” del capo della Casa Bianca, di certo non proprio azzeccatissime.

Aria di impeachment per Joe Biden

Il primo assalto è stato di Carlson, che è uomo di punta di Fox News, rete televisiva molto vicina (una volta vicinissima) a Donald Trump. Biden è reduce da alcune gaffe clamorose in tema di comunicazione: da Varsavia aveva definito Vladimir Putin “dittatore e un macellaio” ed aveva rimarcato come non debba restare al potere, lasciando trapelare una precisa volontà di rovesciare un regime, che è cosa che di solito negli Usa si fa ma non si dice, specie mentre Putin è impegnato a trattare con Volodymyr Zelensky per una tregua in Ucraina.

Gli svarioni con Putin durante le trattative

Poi Biden aveva precisato: “Non ritratto nulla, erano mie opinioni personali e non una indicazione politica”. E il senatore repubblicano Rand Paul ha parlato di “declino cognitivo” del presidente. Lo ha fatto diffondendo un video relativo ad una conferenza stampa in cui il presidente Usa in carica ha in mano un foglietto con su scritte sia le domande dei giornalisti che le risposte che avrebbe dovuto dare. E Carlson ha chiosato truce: “È tempo di invocare il 25esimo emendamento e rimuovere il comandante in capo”.