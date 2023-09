Aria di San Daniele: il prosciutto si presenta in tour

Roma, 19 set. (askanews) – Il prosciutto in tour con date su e giù per l’Italia per raccontare una storia di territorio e sapore. È anche questo “Aria di San Daniele”, l’appuntamento in viaggio che porta in giro per tutto il Paese il prosciutto di San

Daniele Dop. La tappa a Roma apre la festa, che toccherà sette città italiane da qui all’autunno inoltrato.

“Il prosciutto San Daniele Dop – ha spiegato ad askanews Nicola Sivilotti, responsabile pubbliche relazioni del Consorzio Prosciutto di San Daniele – è un prodotto strettamente collegato al suo territorio di origine. Viene lavorato e stagionato solo a San Daniele del Friuli che è un piccolo centro dove le condizioni microclimatiche sono molto particolari e permettono una stagionatura delicata e che porta il prosciutto San Daniele ad

essere una eccellenza gastronomica conosciuta in tutto il mondo e apprezzata per il gusto molto leggero”.

La presenza delle Alpi Carniche e la brezza che arriva dall’Adriatico, insieme la natura stessa di quelle alture, permettono al prosciutto San Daniele di essere particolare.

“Proprio nella città di San Daniele – ha aggiunto Sivilotti – ci sono i 31 stabilimenti produttivi che ogni anno lavorano circa 2 milioni e 700mila cosce, di cui circa il 18 per cento viene

destinato al mercato estero mentre la gran parte è consumata in Italia. Con Aria di San Daniele questo valore arriva direttamente

in tanti ristoranti, bar d’Italia”.

L’ingresso in locali selezionati, come enoteche, osterie e ristoranti, non spaventa. “Il San Daniele – ha concluso il rappresentante del Consorzio – è un prosciutto estremamente naturale, la sua preparazione e lavorazione, prevede solo

l’impiego di sale marino e cosce di suino italiano. Per questi motivi non ha conservati o additivi. Non ha alcun tipo di intervento oltre le due materie prime principali. E’ un prodotto naturale, unico, che può essere consumato tranquillamente, in

ogni regime alimentare, nelle quantità che sono consentite. E’ un prodotto che permette di dare un grande apporto al benessere fisico e di nutrizione per la presenza di vitamine, sali minerali e grassi buoni”.

Dopo gli incontri che si svolgeranno a Roma ottobre il tour “Aria di San Daniele” si sposterà a Napoli dall’8 all’11, a Catania dal 15 al 18 e a Bari nei giorni dal 23 al 26. Nel mese di novembre sarà il turno delle città di Milano, dal 5 al 7 e dal

12 al 14, e Torino dal 20 al 22 e dal 26 al 28. Brescia ospiterà l’ultima parte di Aria di San Daniele dal 3 al 6 dicembre.