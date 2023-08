Ariadna Romero e Julio Iglasias Jr sono una coppia. I due hanno deciso di uscire allo scoperto sui social, con una foto che non lascia spazio a dubbi. Con loro c’è anche il piccolo Leonardo, il bambino che la modella ha avuto da Pierpaolo Pretelli.

Ariadna Romero e Julio Iglesias Jr sono una coppia

Dopo settimane di chiacchiericcio e scatti rubati dai paparazzi, Ariadna Romero e Julio Iglesias Jr hanno ufficializzato la relazione. Con uno scatto dolcissimo affidato a Instagram, la modella e il fratello minore del noto artista Enrique sono usciti allo scoperto.

Ariadna Romero e Julio Iglesias Jr: l’amore va a gonfie vele

Ariadna, che da poche settimane si è trasferita a vivere a Miami con il figlio Leonardo, frutto dell’amore che la legava a Pierpaolo Pretelli, appare serena come non mai. Non a caso, Julio Iglesias Jr è stato immortalato anche con il bambino in braccio.

Come si sono conosciuti?

Non sappiamo come si siano conosciuti Ariadna Romero e Julio Iglesias Jr, ma il trasferimento della modella a Miami è indicativo. E’ qui, infatti, che vive anche il fratello minore di Enrique. L’ex di Pretelli, però, aveva motivato così la sua decisione: “Non c’è stato un motivo specifico, ma una serie di cose insieme che mi hanno fatto prendere la decisione. La persona che mi aiutava con Leo a Roma era mia madre, ma giustamente lei ha la sua vita a Cuba, ha il compagno là e dopo 3 anni ininterrotti mi ha detto che aveva bisogno di tornare a casa. Io ho compreso“.