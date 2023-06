Ariadna Romero: "Perché mi sono trasferita a Miami e come l'ha presa Pierpaolo"

Ariadna Romero ha rotto il silenzio sul suo recente trasferimento a Miami e su come l’avrebbe presa Pierpaolo.

Ariadna Romero: il trasferimento

Ariadna Romero ha sorpreso tutti annunciando il suo improvviso trasferimento a Miami in compagnia del suo bambino, Leo, nato dall’amore per Pierpaolo Pretelli. La modella ha annunciato che a Miami avrebbe avuto nuove opportunità di lavoro e che avrebbe anche la possibilità di andare a trovare più facilmente la sua famiglia (che si trova a Cuba). Quanto invece al rapporto con Pierpaolo Pretelli, Ariadna ha rivelato a sorpresa che l’ex velino sarebbe stato il primo a incoraggiarla a perseguire i suoi sogni, nonostante per lui significhi stare lontano da suo figlio.

“Un grazie enorme al suo papà per la comprensione. Devo dire che abbiamo un rapporto bellissimo: io comprendo i suoi momenti, le sue necessità, il suo lavoro in questo momento e lui comprende me, com’è giusto, sono la mamma di Leo. In genere è la mamma che passa la maggior parte del tempo col bambino ed è giusto così. E’ normale che io cerchi le mie comodità per accudirlo e vivere contemporaneamente la mia vita. E ho sempre avuto il sostegno di Pier e il suo appoggio. Lui e Giulia (Salemi, ndr.) sono stati qui a trovare Leo ed è stato bellissimo: il bambino era felice di ritrovare il suo papà. E’ scontato: ogni decisione presa è stata discussa e condivisa. Abbiamo un bell’equilibrio”, ha ammesso Ariadna. Sulla v vicenda emergeranno ulteriori particolari?