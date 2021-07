Arianna canta “Beautiful Angel”, track pop per la movida estiva

Roma, 6 lug. (askanews) – “Beautiful Angel” (Ariol entertainment/Wyster media LLC) è il nuovo brano della cantante pop e performer Arianna, disponibile su tutte le piattaforme streaming e download. Track pop adattissima ai club e alla movida estiva, il brano nasce come rielaborazione musicale in lingua inglese del celebre tango argentino di Carlos Gardel, “Por una cabeza”.

Come spiega la stessa artista: “E’ un brano che ogni volta che lo ascolto mi trasmette sunset sul mare, un bellissimo tramonto sul mare, finalmente la libertà ritrovata, un aperitivo, gli amici, la voglia di ballare”.

Un arrangiamento moderno, sensuale ed ipnotico che trasporta la fantasia di chi l’ascolta su una spiaggia al tramonto e che nasce da un’idea della stessa Arianna, co-autrice e co-produttrice della nuova release. “La canzone è nata da un’idea che mi è venuta dal film “Scent of a Woman” dove Al Pacino balla un tango insieme a una bellissima donna e sentendola ho riadattato questo brano. E poi c’è l’idea di farla in inglese per farla arrivare a tutto il pubblico, non solo latino”.

Un progetto internazionale per Arianna (all’anagrafe Arianna Bergamaschi) che ha iniziato la sua carriera quando era solo una teenager e che successivamente ha diviso la sua attività tra l’Italia e gli Usa collaborando con grandi artisti internazionali. “E’ bello vedere che la vita artistica e culturale del nostro paese si sia ripresa anche molto velocemente, non me lo aspettavo nel far ripartire anche il nostro settore, che è quello che ha pagato di più”.