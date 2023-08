Arianna Cirrincione: la gravidanza prosegue per il meglio, ma Andrea non la sta vivendo bene.

Arianna Cirrincione si è confidata con i fan, parlando della gravidanza che sta vivendo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ammesso che il compagno Andrea Cerioli non sta vivendo bene questo momento magico della loro vita.

Arianna Cirrincione parla della gravidanza: Andrea non la vive bene

Bebè in arrivo in casa di Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli. I due hanno annunciato di essere in dolce attesa qualche giorno fa e, nelle ultime ore, l’ex corteggiatrice ha voluto chiacchierare un po’ con i fan. Lei si sente “benone” e non vede l’ora di scoprire il sesso del pargolo il prossimo 1 settembre. Al contrario, Andrea non sta vivendo al meglio questo periodo perché è sopraffatto dall’ansia.

Le confidenze di Arianna Cirrincione

Via Instagram, Arianna ha raccontato:

“Andrea vive la vita con un ansia incredibile, non ne può più. Non dorme da un mese, ha l’ansia. (…) Vi farò sapere oggi come andrà la visita. Il primo settembre scopriremo il sesso, non ho fatto fatica (ad aspettare, ndr). Potevamo saperlo ad inizio agosto ma abbiamo deciso di aspettare per fare una festicciola. Alla fine abbiamo optato per una cosa easy, intima”.

A quanto pare, Cerioli ha un po’ d’ansia, mentre lei sta vivendo una gravidanza serena.

Arianna e Andrea: le discussioni in gravidanza

La Cirrincione ha proseguito parlando dell’ansia che sta divorando Andrea. Ha raccontato:

Poi, Arianna è tornata a scherzare: