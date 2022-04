Arianna David boccia Ilary Blasi come conduttrice dell'Isola dei Famosi e sottolinea che "fa rimpiangere Simona Ventura".

Arianna David ha bocciato Ilary Blasi come conduttrice dell’Isola dei Famosi, sottolineando che “fa rimpiangere Simona Ventura“. Non solo, l’opinionista ha anche commentato il reality honduregno e i cachet estremamente ridotti degli ultimi tempi.

Senza troppi peli sulla lingua, Arianna David ha bocciato la conduzione di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi. A suo dire, il reality honduregno “è cambiato in peggio“. Il cast è composto da sconosciuti e la presentatrice fa rimpiangere Simona Ventura. L’opinionista ha tuonato:

“Ilary Blasi fa rimpiangere la Ventura. Il programma è cambiato in peggio. Certi naufraghi sono sconosciuti. Poi ci sono troppe prove ricompensa, ormai sembra di essere a Giochi senza frontiere. Simona Ventura sapeva far emergere le storie dei concorrenti, cosa che oggi non accade più. Mi spiace per Ilary, ma questo non è il suo campo. È troppo blanda!”.

I cachet dell’Isola dei Famosi estremamente ridotti

La David ha sottolineato che la Blasi non è in grado di portare a galla le storie dei naufraghi, cosa che invece fa Alfonso Signorini all’Isola dei Famosi. Arianna, che ha partecipato all’Isola dei Famosi, ha anche parlato di un altro aspetto che è cambiato rispetto al passato, ovvero i cachet. A suo dire, i compensi si sono estremamente ridotti, dettaglio che obbliga a scegliere concorrenti sconosciuti.

Ha dichiarato:

“Oggi i compensi in televisione sono molto cambiati quindi non ci sono dei cast stellari. Io all’epoca con il cachet de L’Isola dei Famosi mi sono comprata una casa. Ora non è più così. Penso che oggi i concorrenti possano al massimo regalarsi una vacanza a Coccia di Morto”.

Simona Ventura non tornerebbe all’Isola dei Famosi

In tutto ciò, la Ventura tornerebbe mai a condurre L’Isola dei Famosi? In una vecchia intervista, Super Simo ha ammesso che non lo farebbe mai.

Ha dichiarato: