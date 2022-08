Arianna David difende Barbara D’Urso: “A 60 anni tenere al fisico è un reato?”

Arianna David ha preso le difese di Barbara D'Urso dopo le critiche ai suoi scatti in bikini.

Arianna David difende Barbara D’Urso

Barbara D’Urso è tornata ad infiammare i social con i suoi scatti in bikini e in molti, sui social, si sono scagliati contro di lei.

Arianna David ha preso le difese dell’amica conduttrice e ha affermato che, secondo lei, non ci sarebbe nulla di male a prendersi cura del suo fisico o metterlo in mostra alla sua età.

“Leggo insulti veramente sgradevoli. Scrivo spesso e cerco di far capire che Barbara è veramente una donna bellissima dal vivo che porta i suoi anni in maniera incredibile, ma senza filtri perché dal vivo non è che io ho i filtri agli occhi e non vedo tutte queste differenze. Poi, se anche usasse dei filtri – e li uso pure io ogni tanto per gioco – non vedo il male! Di base c’è bellezza su di lei e, ripeto, gliel’ho detto anche a lei che è veramente in forma! Qui sembra che se una persona ci tiene a tenersi fisicamente bene sia un reato perché se hai 60 anni devi essere decrepita! Ma non è così! Anche la Parietti dal vivo – e conosco pure lei – è una donna di una bellezza assurda”, ha affermato.

Barbara D’Urso avrà apprezzato le parole dell’ex Miss in sua difesa?