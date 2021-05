La 25enne Arianna Lanzillotto è morta a causa di un infarto davanti ai suoi genitori: inutile ogni tentativo di rianimazione.

Tragedia a Cursi, dove Arianna Lanzillotto è morta a soli 25 anni stroncata da un infarto davanti ai genitori. Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, non c’era stata nessuna leggera avvisaglia che avrebbe fatto pensare ad un epilogo così triste.

Arianna Lanzillotto morta a 25 anni

Il dramma si è consumato nel pomeriggio di sabato 29 maggio 2021. La giovane era a casa quando all’improvviso ha iniziato ad accusare un malore e si è accasciata a terra. Immediatamente i genitori hanno tentato di rianimarla nell’attesa che arrivassero i soccorsi, subito allertati.

Ma i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno purtroppo potuto fare nulla per salvarle la vita. Il decesso davanti agli occhi dei genitori è infatti stato fulmineo e per Arianna non c’è stato niente da fare: il suo cuore ha smesso di battere senza che nessuno riuscisse a rianimarla.

La notizia della sua morte, così precoce e crudele, ha sconvolto l’intera comunità e seminato dolore, incredulità e stupore tra tutti i cittadini di Cursi.

Arianna Lanzillotto morta a 25 anni: i messaggi di cordoglio

Tantissimi i messaggi di vicinanza ricevuti dai familairi della vittima tra cui i colleghi del padre, poliziotto penitenziario in servizio presso la Casa Circondariale di Borgo San Nicola a Lecce. Profondo cordoglio è stato espresso anche dalla comunità accademica e, in particolare, dal professore Daniele De Luca, presidente dei Corsi di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e Studi Geopolitici e Internazionali dell’Università del Salento che Arianna frequentava.

Su Facebook sono decine gli amici che hanno scritto un pensiero per lei. “Ti ho voluto bene da subito per quel tuo sguardo dolce e per le tue maniere gentili“, “Fai buon viaggio, il Signore aveva bisogno di arricchire il cielo con un altro angelo“, “Ricordo la genuinità dei suoi sentimenti e la tua eleganza“, sono solo alcuni dei messaggi dedicatile.

Arianna Lanzillotto morta a 25 anni: chi era

Chi conosceva direttamente la ragazza l’ha descritta una giovane di grandi valori e di grande aspettative. Da pochi giorni, il 21 maggio, aveva festeggiato il suo venticinquesimo compleanno e lavorava in un’agenzia immobiliare. Era anche conosciuta negli ambienti della moda locale per aver sfilato alla Salento Fashion Week per l’agenzia di moda di Elisabetta Bedori.