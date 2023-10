Arianna Meloni difende la sorella sul caso Giambruno

Arianna Meloni, sorella della presidente del Consiglio, ha preso le difese della familiare sul caso Giambruno. Dalla sua parte anche il ministro Crosetto.

Presso il teatro Brancaccio di Roma, Fratelli d’Italia ha festeggiato il primo anno di Governo. Giorgia Meloni, pur avendo dato per certa la sua presenza, ha preferito restare a casa con la figlia Ginevra. Ovviamente, ha preso questa decisone dopo quanto successo negli ultimi giorni con il caso Giambruno. A prendere parte all’evento è stata Arianna Meloni, che ha difeso la sorella.

Arianna, davanti alle domande insistenti dei giornalisti sul caso Giambruno-Meloni, ha replicato:

“Se a voi vi sembra normale questo tipo di stampa ragazzi ditelo voi, vi rispondete da soli, grazie per il lavoro che fate perché secondo me ci fate prendere un sacco di voti. Questo non è giornalismo, è pettegolezzo. Secondo lei? Come sta?”.