A un mese dalla scomparsa di suo marito, Sinisa Mihajlovic, la moglie Arianna si è sfogata via social.

Arianna Mihajlovic: lo sfogo

In queste ore Arianna Mihajlovic, ancora provata a causa della scomparsa di suo marito Sinisa, si è lasciata andare ad un duro sfogo via social contro chi avrebbe messo in giro voci non vere su di lei e sulla sua famiglia. Al momento la vedova dell’allenatore non ha svelato direttamente con chi se la sarebbe presa e in tanti le hanno comunque mostrato la loro solidarietà via social.

“Pensano tutti di conoscere le cose private della mia famiglia. Parlano, rilasciano dichiarazioni, interviste, senza sapere come sono andate esattamente le cose! Esigo silenzio e rispetto. Grazie”, ha scritto Arianna.

La donna sta affrontando un momento particolarmente doloroso e difficile a causa della scomparsa di suo marito Sinisa, morto a seguito di una lunga e dura battaglia contro la leucemia. “Sinisa è arrivato e mi ha stroncato la carriera, ho lasciato Luna Park a metà anno, nel 95 l’ho conosciuto, nel 96 ci siamo sposati.

Ma ci siamo innamorati subito, ci siamo guardati e non ci siamo staccati più”, ha raccontato lei sul suo matrimonio coin Mihajlovic, mentre lui aveva aggiunto: “Dopo quasi 25 anni di matrimonio e cinque figli so che le devo tutto: se non ci fosse stata lei accanto a me durante la mia battaglia contro la leucemia, non ce l’avrei fatta”