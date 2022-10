Arisa adotterebbe un figlio anche da single: la confessione a Verissimo

La cantante Arisa non ha nascosto il suo desiderio di diventare madre. Potrebbe essere pronta all'adozione anche da sola.

Arisa desidera diventare madre. Questo è ciò che la cantante ha dichiarato nel corso di una lunga chiacchierata con Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. L’artista che è ritornata ad ricoprire il ruolo di insegnante di canto ad Amici si è raccontata a tutto tondo.

Non solo il suo essere molto protettiva con le persone vicine a lei, ma anche alcune riflessioni sui suoi amori passati, tra cui anche il ballerino Vito Coppola: “Bisogna trovare l’equilibrio giusto”, ha osservato.

Arisa, il desiderio dell’adozione di un figlio anche da single

L’artista, intervenuta in collegamento dallo studio di Amici ha confessato di essere molto protettiva con gli allievi della scuola del talent condotto da Maria De Filippi, ma non solo.

Ha quindi proseguito che questo suo essere una persona molto amorevole è una cosa a cui lei tiene molto: “Sono una persona amorevole… Cerco quantomeno“

“Difficile relazionarsi con chi è più piccolo”

Sulla storia con Vito Coppola ha poi fatto una particolare riflessione: “Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo.

Non sempre mi sono presa cura dell’altro, in questo ultimo amore l’ho fatto e non ha pagato. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, in cui sei amata tanto quanto ami”.

Ad ogni modo in Arisa è nata una nuova maturità, una nuova consapevolezza. Molti passi ha fatto da quando nel 2009 si è esibita a Sanremo con “Sincerità”: “Il fatto che mi sento io e non riesco a essere diversa da come sono. Sono cresciuta, mi fa commuovere il fatto di aver raggiunto un traguardo importante”.