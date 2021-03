Dopo la clamorosa rottura, Arisa e Andrea Di Carlo si sarebbero finalmente riavvicinati.

Tra Arisa e Andrea Di Carlo è tornato il sereno? I due sarebbero stati avvistati mano nella mano a Roma. Per il momento la coppia non ha confermato la notizia.

Arisa e Andrea Di Carlo: la verità

A quanto pare sarebbe tornato il sereno tra Arisa e il manager Andrea Di Carlo: i due sarebbero stati avvistati insieme a Trastevere (a Roma) mentre al dito della cantante sarebbe riapparso il prezioso anello che Di Carlo le avrebbe donato (e che si sarebbe poi ripreso) per chiederle di sposarlo.

Recentemente proprio il manager di Arisa aveva annunciato di aver lasciato la cantante dopo la sua intervista a Domenica In e di essersi ripreso il prezioso anello con cui le aveva promesso tutto il suo amore. La cantante aveva replicato definendosi una donna libera e indipendente: “Deve rispettare anche le mie scelte e non può dirmi: ‘O me, o tutto il resto’. Sono una donna molto indipendente”, aveva ribattuto contro l’ex fidanzato.

I due per il momento non hanno confermato né smentito la notizia del presunto ritorno di fiamma, e del resto Arisa ha sempre preferito vivere la relazione nel massimo riserbo.

Stando a quanto aveva confessato Di Carlo i due si sarebbero dovuti sposare entro la fine del 2021, e Arisa aveva specificato che per lei la proposta di nozze fosse giunta troppo presto. Ora che tra i due sembrerebbe essere tornato il sereno confermeranno la notizia dei loro fiori d’arancio? Per il momento sui social tutto tace e i fan non vedono l’ora di conoscere ulteriori dettagli.