Arisa approda a Ballando con le Stelle? L’indiscrezione

Arisa sarà una delle nuove concorrenti di Ballando con le Stelle? Secondo indiscrezioni le trattative sarebbero in corso.

Arisa a Ballando con le Stelle?

Arisa sarà una delle nuove concorrenti di Ballando con le Stelle? Secondo indiscrezioni la cantante avrebbe preso contatti col programma dopo le infruttuose trattative con Amici di Maria De Filippi (al suo posto è subentrata Lorella Cuccarini, sostituita a sua volta da Raimondo Todaro) e con Pechino Express. Sulla questione al momento non vi sono state conferme né smentite da parte della cantante e in tanti tra i fan sui social sperano di sapere presto quando entrerà a Ballando con le Stelle e chi sarà al suo fianco durante la sua partecipazione al programma.

Arisa non ha parlato apertamente dei motivi che l’avrebbero spinta a rinunciare a partecipare di nuovo ad Amici di Maria De Filippo come insegnante, ma ha ringraziato la conduttrice dello show per la possibilità che gli era stata data.

Arisa: la vita privata della cantante

L’ultimo anno è stato piuttosto travagliato per Arisa dal punto di vista sentimentale. La cantante infatti è uscita allo scoperto con il manager Andrea Di Carlo, con cui aveva persino fissato la data delle nozze.

A seguire i due hanno litigato e Andrea Di Carlo ha confessato pubblicamente di essersi ripreso l’anello di fidanzamento di cui aveva fatto dono ad Arisa. Nei mesi successivi tra i due ci sono stati diversi tira e molla, ma oggi Arisa sembra essere soddisfatta da single. In tanti sono impazienti di sapere se ci sarnno presto novità dal punto di vista sentimentale per la cantante, che finora sulla questione ha sempre mantenuto il massimo riserbo.

Arisa: il nuovo look con i capelli rasati

Di recente Arisa ha fatto discutere i fan per il suo nuovo look: la cantante ha detto addio al caschetto optando per dei capelli rasati e biondo chiaro. Come al solito la sua scelta ha fatto discutere i fan, che si sono divisi tra “favorevoli e contrari”. Arisa ha dichiarato di non voler più curarsi dell’opinione altrui sul suo aspetto fisico e oggi sembra essere pienamente soddisfatta della sua decisione.