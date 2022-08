Arisa cambia look e torna a lavoro: tutti i dettagli

Arisa è tornata a cambiare look in vista della ripartenza dei suoi numerosi impegni di lavoro.

Dopo le vacanze estive e i festeggiamenti per il suo 40esimo compleanno, Arisa è tornata a lavorare ed è tornata a sfoggiare capelli cortissimi e biondo platino.

Arisa cambia look

Come già fatto in precedenza, Arisa è tornata a sfoggiare capelli quasi rasati e di colore biondo platino in vista della ripresa dei suoi impegni di lavoro.

Nelle ultime ore la cantante si è mostrata nel camerino di un set mentre sfoggiava un berretto rosa e una t-shirt annodata in vita (che lasciava intravedere il suo fisico smagliante. “Si ricomincia”, ha scritto la cantante, che sarebbe tornata ai suoi impegni di lavoro dopo un’estate piuttosto intensa e il suo 40esimo compleanno.

Arisa: i 40 anni

Per i suoi 40 anni Arisa ha ricevuto un tenero messaggio da parte del ballerino Vito Coppola, con cui di recente ha vissuto una liaison romantica che però è naufragata in un nulla di fatto.

La cantante ha dichiarato che il suo incredibile dimagrimento sarebbe stato causato da una delusione amorosa e, di recente, ha rivelato che forse un giorno farà un figlio, ma senza un uomo. La fortuna in amore dunque non sembra esserci ancora stata per Arisa, che nonostante le sue ultime storie importanti continua a restare single.