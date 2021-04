Arisa cassiera per un giorno all’Iper Rubicone: il cortometraggio

Arisa ha interpretato una cassiera per uno spot pubblicitario a sostegno di cinema, teatri e concerti.

Arisa ha preso parte ad un cortometraggio realizzato da Enrico Maria Lamanna a sostegno dei cinema, dei teatri e dei concerti.

Arisa cassiera per un cortometraggio

Arisa ha preso parte insieme ad altri noti volti dello spettacolo ad uno spot del regista Enrico Maria Lamanna realizzato in collaborazione con Orogel, Iper Rubicone e dal country-resort “Corte San Ruffillo” di Dovadola a sostegno di cinema, teatri e concerti (rimasti per lo più chiusi durante questo difficile anno di emergenza sanitaria).

Nello spot Arisa, al secolo Rosalba Pippa, interpreta una cassiera amante del canto (con tanto di rosa utilizzata al posto di microfono e il registratore di cassa come improbabile tastiera). Al corto hanno preso parte anche Roul Bova, la moglie Rocìo Morales, Tosca D’Aquino, Gaia de Laurentis, Francesco Montanari, Carolina Crescentini, Gianmarco Tognazzi e molti altri.

Arisa: l’amore travagliato

Di recente la cantante è stata al centro del gossip per la sua storia d’amore con il manager Andrea Di Carlo, che a quanto pare ha deciso di lasciarla ad un passo dall’altare.

I due avrebbero dovuto sposarsi a settembre 2021, ma poi un’intervista di Arisa a Domenica In ha mandato il manager/fidanzato su tutte le furie. A quanto pare Di Carlo non ha gradito le parole spese dalla cantante nei suoi confronti e per questo ha deciso di riprendersi il generoso anello di fidanzamento ed annullare le nozze. A seguire i due si sarebbero rappacificati e avrebbero deciso di tornare insieme.

Al momento non è chiaro se i fiori d’arancio si terranno comunque e Arisa ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione.

Arisa: il fidanzato

Arisa ha dichiarato che per una donna indipendente come lei sarebbe stato difficile in un primo momento stare con una persona come Andrea Di Carlo, che avrebbe voluto “averla tutta per sé”. I due a quanto pare sarebbero riusciti a trovare un equilibrio e in tanti si chiedono se prima o poi i due convoleranno finalmente a nozze. Secondo indiscrezioni il fidanzato della cantante è già stato sposato in passato e sarebbe già diventato padre di due bambini. Arisa ha sempre affermato di aver avuto storie d’amore complicate, ma finalmente accanto al manager sembra aver trovato la serenità. I due confermeranno finalmente di voler convolare a nozze?