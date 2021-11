Arisa, chi sono le sorelle Sabrina e Isabella: tutto quello che c’è da sapere

Sabrina e Isabella Pippa sono le sorelle di Arisa. Tutto quello che c'è da sapere su di loro.

Isabella e Sabrina Pippa sono le due sorelle della cantante Arisa, al secolo Rosalba Pippa. Le tre sorelle hanno uno splendido legame e hanno condiviso gran parte della loro infanzia a Pignola.

Arisa: chi sono le sorelle

Isabella e Sabrina Pippa sono le due sorelle di Arisa e come lei sono nate a Pignola, in provincia di Potenza, e cresciute dagli amorevoli genitori Assunta e Antonio.

Arisa ha un ottimo rapporto con le sue sorelle e in particolare con la più piccola, Sabrina, che dopo una laurea al politecnico di Milano (come visual designer e grafica pubblicitaria) si è trasferita a Berlino, dove lavora per un’importante società. Isabella, sorella maggiore della cantante, lavora invece come nutrizionista e healt coach. Sposata, è madre di due bambini, adorati nipoti della celebre cantante. Arisa e le sue sorelle non abitano nella stessa città ma appena possono tornano a vedersi a Pignola.

Arisa: l’infanzia a Pignola

Arisa non ha mai fatto segreto di aver avuto un’infanzia piuttosto tormentata: la cantante ha subito atti di bullismo mentre era a scuola e la vita a Pignola non le è mai risultata semplice durante la sua giovinezza. “Mio padre ha sempre avuto gli animali e capitava che portasse a pascolare le pecore vicino alla strada dove passava l’autobus con i miei ‘amici’. Che hanno iniziato a chiamarmi pecora, a dirmi che puzzavo…”, ha confessato la cantante a proposito del bullismo subito a scuola.

Arisa: la vita privata della cantante

Oggi la cantante è riuscita a trovare un equilibrio e ha un rapporto splendido con entrambi i suoi genitori. La cantante è da poco tornata single dopo la fine della sua storia d’amore con il manager Andrea Di Carlo, che un anno fa le aveva chiesto di sposarlo. La relazione tra i due è stata caratterizzata da frequenti tira e molla e in tanti tra i fan di Arisa si chiedono se un giorno la cantante riuscirà finalmente a trovare un po’ di stabilità in amore.

Per il momento sui social tutto tace e la cantante ha deciso come sempre di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata.